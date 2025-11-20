Video revela redada de ICE en hogar donde apuntan con armas a una mujer y sus hijos
Una madre mexicana y sus cuatro niños, todos ciudadanos estadounidenses, vivieron momentos de terror cuando agentes de inmigración irrumpieron en su hogar en Nueva York y les apuntaron con armas de fuego sin mostrar una orden judicial, según recogen medios locales.
Los agentes, que no se identificaron, buscaban al primo de Jennifer, de 33 años, quien dejó de vivir con la familia hace dos años y de quien no se han divulgado detalles sobre algún proceso penal o administrativo de inmigración.
La redada ocurrió durante la madrugada del jueves 13 de noviembre, cuando la familia dormía, y quedó registrada en un video que la propia Jennifer grabó antes de ser despojada de su teléfono.
El video difundido en X por el director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, Murad Awawdeh, muestra a varios agentes con equipo táctico, rifles y linternas entrando por la fuerza al apartamento.
ICE aterroriza a familia mexicana en redada de Nueva York
Jennifer relató al medio The City que los agentes pasaron alrededor de media hora golpeando puertas y ventanas, gritando que abrieran, mientras sus hijos de 13, 10, 6 y dos años lloraban aterrorizados.
Una vez dentro, uno de los agentes le gritó: “levanta las putas manos, estúpida”, según se escucha en la grabación realizada por la mujer antes de que le arrancaran el celular.
La madre asegura que la arrastraron por el cabello y que uno de los agentes apuntó con un rifle a su hija de 13 años, mientras ella repetía: “tengo a mi bebé, tengo a mis hijos. ¿qué demonios?”.
Su esposo estaba trabajando al momento de la irrupción, lo que incrementó la angustia de la familia, según Efe.
Amenazas y presión para localizar a un primo
Los agentes buscaban al primo de Jennifer y, según su testimonio, también preguntaron si los niños eran indocumentados.
Tras escuchar que todos nacieron en Estados Unidos, la mujer afirma que los agentes la amenazaron con contactar a la Administración de Servicios para Niños (ACS) y deportarla si no cooperaba.
Bajo esa presión, Jennifer llamó al primo, quien aceptó entregarse a las autoridades de inmigración en el apartamento la semana siguiente.
Vecinos que escucharon los golpes y gritos creyeron que se trataba de un asalto y llamaron a la policía, pero al llegar y hablar con los agentes, los oficiales se retiraron sin intervenir.
Denuncias de abuso y trauma familiar
“ICE es una agencia descontrolada que está aterrorizando ilegalmente a los neoyorquinos”, escribió Murad Awawdeh en X al difundir el video de la redada.
Organizaciones y expertos en derechos civiles han advertido que ICE ha realizado detenciones similares, incluso en hogares con niños ciudadanos estadounidenses.
“La familia está traumatizada, los niños tienen temor de dejar a su madre para ir a la escuela”, afirmó Awawdeh.
El líder de la Coalición de Inmigración de Nueva York criticó además la actuación del gobierno al señalar:
“Ningún niño debería ser víctima de un comportamiento tan ilegal y despiadado. El gobierno de Trump debe poner fin a su guerra contra los inmigrantes”.