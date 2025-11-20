Video revela redada de ICE en hogar donde apuntan con armas a una mujer y sus hijos

Redada aterroriza a familia

Agentes entran sin orden

Amenazas durante operativo ICE

Una madre mexicana y sus cuatro niños, todos ciudadanos estadounidenses, vivieron momentos de terror cuando agentes de inmigración irrumpieron en su hogar en Nueva York y les apuntaron con armas de fuego sin mostrar una orden judicial, según recogen medios locales.

Los agentes, que no se identificaron, buscaban al primo de Jennifer, de 33 años, quien dejó de vivir con la familia hace dos años y de quien no se han divulgado detalles sobre algún proceso penal o administrativo de inmigración.

La redada ocurrió durante la madrugada del jueves 13 de noviembre, cuando la familia dormía, y quedó registrada en un video que la propia Jennifer grabó antes de ser despojada de su teléfono.

El video difundido en X por el director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, Murad Awawdeh, muestra a varios agentes con equipo táctico, rifles y linternas entrando por la fuerza al apartamento.

Jennifer relató al medio The City que los agentes pasaron alrededor de media hora golpeando puertas y ventanas, gritando que abrieran, mientras sus hijos de 13, 10, 6 y dos años lloraban aterrorizados.

Una vez dentro, uno de los agentes le gritó: “levanta las putas manos, estúpida”, según se escucha en la grabación realizada por la mujer antes de que le arrancaran el celular.

La madre asegura que la arrastraron por el cabello y que uno de los agentes apuntó con un rifle a su hija de 13 años, mientras ella repetía: “tengo a mi bebé, tengo a mis hijos. ¿qué demonios?”.

Su esposo estaba trabajando al momento de la irrupción, lo que incrementó la angustia de la familia, según Efe.