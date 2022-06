ICE retoma los arrestos sin limitaciones a inmigrantes en EEUU

Esta medida del gobierno de Biden sirvió proteger del arresto y la deportación a todos aquellos indocumentados que llegaron al país antes de noviembre de 2020 o a aquellos que no hubieran cometido ningún delito grave , recordó el canal de noticias CBS News .

La medida daba algo de tranquilidad a ciertos inmigrantes, pero no era del agrado de algunos funcionarios en Luisiana y Texas que a principio de mes acudieron a un juez federal y lo convencieron para que anulara la instrucción del secretario Mayorkas argumentando que no tenía la autoridad para emitir una orden así.

Este sábado se acabó el tiempo de espera para las apelaciones del gobierno, que nunca llegaron, y entró en vigencia el fallo de la corte que anula la instrucción de Mayorkas sobre los arrestos de ICE. Ahora, los agentes de campo se quedan sin una instrucción oficial sobre cuáles son los inmigrantes a los que deben o no detener.

¿A quiénes arrestarán ahora?

Los agentes de ICE continuarán tomando las decisiones sobre los arrestos, pero ahora sin las limitaciones que les prohibían detener a esos inmigrantes a quienes la Administración Biden trató de proteger de la deportación, detalló Muzaffar Chishti, miembro principal del Instituto de Política de Migración no partidista. “Las personas en jurisdicciones que históricamente han sido más propensas a la aplicación tienen más que temer ahora que aquellas en jurisdicciones que tienen un enfoque más equilibrado hacia la aplicación”, dijo.

La administración Biden también suspendió los arrestos a gran escala, conocidos como redadas, y pidió a sus agentes que evitaran hacer arrestos de familias con menores, mujeres embarazadas, veteranos militares de Estados Unidos y víctimas de delitos graves. Por lo pronto, las agencias gubernamentales no han hablado sobre algún plan de acción y no queda claro cuál será la nueva política de arrestos ahora que no hay ninguna norma que proteja a quienes llegaron al país antes de noviembre de 2020.