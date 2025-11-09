ICE arresta a 12 personas bajo órdenes de Trump y Noem
Publicado el 09/11/2025 a las 15:47
Una nueva operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) generó alarma en Long Island, donde 12 personas fueron arrestadas durante una serie de redadas coordinadas por la administración del presidente Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Un portavoz de ICE confirmó que los arrestos ocurrieron el miércoles en distintos puntos del condado de Suffolk, incluyendo Hampton Bays y Westhampton.
News 12 obtuvo un video exclusivo que muestra a los agentes de ICE persiguiendo a un hombre hasta una panadería local.
Testigos que se encontraban en el lugar describieron el momento como “caótico y aterrador”.
Según su relato, los agentes irrumpieron en el establecimiento con las armas desenfundadas, provocando gritos y confusión entre los presentes.
La cadena de televisión señaló que el operativo se desarrolló en cuestión de segundos y que la persecución comenzó en plena vía pública antes de ingresar al local.
Aunque el video muestra al hombre intentando refugiarse dentro de la panadería, todavía no está claro si esa persona se encuentra entre los detenidos identificados oficialmente por ICE.
La agencia no ha proporcionado más detalles sobre su identidad ni sobre el destino de los arrestados.
ICE justifica los arrestos por antecedentes criminales
En un comunicado oficial, ICE informó que varios de los detenidos tienen antecedentes penales.
Cuatro de ellos son ciudadanos de México con cargos previos por robo, agresión, poner en peligro el bienestar de un menor y conducir en estado de ebriedad.
El portavoz de la agencia señaló que el objetivo principal del operativo es garantizar la seguridad pública.
“No permitiremos que los extranjeros con antecedentes penales caminen libremente por las calles de Estados Unidos”, indicó el comunicado.
Además, recalcó que quienes violan las leyes de inmigración enfrentan consecuencias que incluyen arresto, detención y, en última instancia, expulsión del país.
El operativo forma parte de una estrategia de control migratorio que ICE ha intensificado bajo las directrices del presidente Trump y la secretaria Noem.
La agencia ha reiterado que sus acciones están enfocadas en personas con antecedentes criminales o con órdenes de deportación pendientes.
Tensión en las comunidades inmigrantes
La intervención de ICE ha generado preocupación entre las comunidades inmigrantes de Long Island, donde organizaciones locales denuncian que los operativos crean un ambiente de miedo y desconfianza.
Residentes reportaron un aumento de la presencia policial en varias zonas del condado desde horas de la madrugada.
Aunque las autoridades aseguran que las redadas se centraron en individuos con antecedentes penales, algunos testigos temen que la operación haya afectado a personas sin delitos graves o con procesos migratorios en curso.
Mientras continúa la investigación para determinar la identidad de los 12 detenidos, la comunidad de Hampton Bays permanece en alerta, temiendo nuevas incursiones similares en los próximos días.