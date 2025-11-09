ICE arresta a 12 personas bajo órdenes de Trump y Noem

ICE arresta a 12 migrantes

Redadas en Suffolk y Hampton Bays

Operativo ordenado por Trump

Una nueva operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) generó alarma en Long Island, donde 12 personas fueron arrestadas durante una serie de redadas coordinadas por la administración del presidente Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Un portavoz de ICE confirmó que los arrestos ocurrieron el miércoles en distintos puntos del condado de Suffolk, incluyendo Hampton Bays y Westhampton.

News 12 obtuvo un video exclusivo que muestra a los agentes de ICE persiguiendo a un hombre hasta una panadería local.

Testigos que se encontraban en el lugar describieron el momento como “caótico y aterrador”.

Según su relato, los agentes irrumpieron en el establecimiento con las armas desenfundadas, provocando gritos y confusión entre los presentes.

La cadena de televisión señaló que el operativo se desarrolló en cuestión de segundos y que la persecución comenzó en plena vía pública antes de ingresar al local.

Aunque el video muestra al hombre intentando refugiarse dentro de la panadería, todavía no está claro si esa persona se encuentra entre los detenidos identificados oficialmente por ICE.

La agencia no ha proporcionado más detalles sobre su identidad ni sobre el destino de los arrestados.