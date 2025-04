Video muestra a ICE rompiendo ventana de auto para arrestar a mujer en Maryland

Un video que circula en redes muestra el momento en que agentes de ICE rompen la ventana de un auto para arrestar a una mujer.

El hecho ocurrió en Westminster, Maryland, y fue reportado por el periodista Pablo Manríquez en la plataforma X.

Según el video, los agentes pidieron a la mujer salir del auto, pero ella exigió ver una orden judicial.

Los oficiales se negaron a mostrar el documento y, tras varios segundos de tensión, rompieron el cristal del vehículo.

ICE disappeared a 52 year old mother today from Westminster, Maryland whose children said she has no criminal record and is legally allowed to be in the country from El Salvador because she has a pending immigration case. pic.twitter.com/nHqoyr3zeN

— Pablo Manríquez (@PabloReports) April 3, 2025