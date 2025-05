ICE realiza arrestos en Lowell por prácticas de contratación no autorizada

El 16 de mayo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a 11 inmigrantes ilegales durante una operación en un lugar de trabajo en Lowell, Massachusetts.

Arrestos en empresa de techado

Los arrestos se llevaron a cabo en una empresa de techado en la que se sospechaba que se contrataban trabajadores sin la debida autorización.

Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE y oficiales de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) estuvieron a cargo de la operación.

LOWELL, Mass. — We arrested 11 Ecuadoran illegal aliens during a multiagency worksite enforcement operation May 16. The operation focused on a Massachusetts-based roofing business.

⚠️Employers who hire illegal workers put other employees and our communities at risk. Plus, they… pic.twitter.com/3wdXyBPUgG

— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) May 20, 2025