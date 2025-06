ICE arresta en Daytona Beach a mexicano acusado de incitar odio contra DeSantis y seguidores de Trump

Montiel-Cerón será procesado por las autoridades migratorias y podría enfrentar un proceso de deportación debido a su historial criminal y su estatus migratorio.

No está claro si enfrentará cargos adicionales relacionados con sus publicaciones en redes sociales, aunque fuentes cercanas al caso indican que se evalúan posibles implicaciones legales.

El gobernador DeSantis no ha emitido declaraciones personales sobre este caso, pero sus voceros reafirmaron la importancia de “una política de tolerancia cero frente a amenazas y delitos cometidos por personas con presencia ilegal en el país”.

El caso de Montiel-Cerón reaviva el debate sobre la libertad de expresión en redes sociales frente a los límites legales cuando se cruza la línea del discurso violento.

With help from our federal team, ICE Orlando’s Fugitive Operations team arrested Juan Carlos Montiel-Ceron in Daytona Beach June 9.

This criminal alien from Mexico recently became Facebook-famous — and a high-priority arrest — after allegedly writing social media spewing hate at… https://t.co/CgDPDhFFtY

— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) June 12, 2025