ICE arresta en Chicago a inmigrante mexicano con historial de secuestro y reincidencia migratoria

ICE arresta a mexicano indocumentado

Historial delictivo contra menor

Caso reaviva debate migratorio

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas confirmó la detención en Chicago de Leonardo Ignot-Osto, un ciudadano mexicano con múltiples ingresos ilegales al país y una condena reciente por delitos contra una menor.

La captura ocurrió el 16 de noviembre, cuando agentes federales lo localizaron mientras permanecía bajo custodia en una cárcel del condado de Scott.

El caso ha reavivado el debate sobre políticas migratorias y la actuación de las llamadas ciudades santuario.

Las autoridades señalaron que el detenido representa un riesgo para la seguridad pública por su historial delictivo.

Un historial de ingresos ilegales desde 2005

De acuerdo con las autoridades, Ignot-Osto, de 40 años, ha cruzado ilegalmente la frontera al menos cinco veces desde 2005.

La Patrulla Fronteriza lo interceptó cuatro veces en ese año, tras lo cual regresó voluntariamente a México.

Sin embargo, volvió a ingresar al país antes de enfrentar sus primeras acusaciones criminales.

Su reincidencia migratoria figura entre los argumentos de ICE para mantenerlo bajo custodia.