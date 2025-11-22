ICE arresta en Chicago a inmigrante mexicano con historial de secuestro y reincidencia migratoria
Publicado el 11/21/2025 a las 23:56
- ICE arresta a mexicano indocumentado
- Historial delictivo contra menor
- Caso reaviva debate migratorio
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas confirmó la detención en Chicago de Leonardo Ignot-Osto, un ciudadano mexicano con múltiples ingresos ilegales al país y una condena reciente por delitos contra una menor.
La captura ocurrió el 16 de noviembre, cuando agentes federales lo localizaron mientras permanecía bajo custodia en una cárcel del condado de Scott.
El caso ha reavivado el debate sobre políticas migratorias y la actuación de las llamadas ciudades santuario.
Las autoridades señalaron que el detenido representa un riesgo para la seguridad pública por su historial delictivo.
Un historial de ingresos ilegales desde 2005
De acuerdo con las autoridades, Ignot-Osto, de 40 años, ha cruzado ilegalmente la frontera al menos cinco veces desde 2005.
La Patrulla Fronteriza lo interceptó cuatro veces en ese año, tras lo cual regresó voluntariamente a México.
Sin embargo, volvió a ingresar al país antes de enfrentar sus primeras acusaciones criminales.
Su reincidencia migratoria figura entre los argumentos de ICE para mantenerlo bajo custodia.
Condena por secuestro e incitación a una menor
El estado de Illinois presentó cargos formales en su contra el 15 de abril de 2025.
Las acusaciones incluyeron secuestro, rapto de un menor y dos cargos adicionales por incitación con fines lascivos.
En septiembre, fue declarado culpable de secuestro e incitación a una adolescente de 17 años.
La sentencia impuesta fue de un año de prisión antes de quedar bajo custodia migratoria.
ICE responsabiliza a políticas locales
Autoridades federales señalaron que, de haber sido entregado a la policía migratoria tras su primera condena en 2010, Ignot-Osto no habría tenido oportunidad de reincidir.
El caso fue destacado por ICE como ejemplo del impacto de las políticas de no cooperación en ciudades santuario como Chicago.
Voceros de la agencia aseguraron que su historial demuestra un patrón de riesgo para la comunidad.
La detención de noviembre permitirá iniciar formalmente su proceso de deportación.
El caso continúa bajo revisión migratoria
Tras ser arrestado, Ignot-Osto fue trasladado a instalaciones de ICE mientras se desarrollan los procedimientos.
La agencia invitó al público a reportar delitos o actividad sospechosa a través de su línea directa nacional.
El caso permanece activo y sujeto a las resoluciones de los tribunales migratorios.
ICE reiteró que continuará tomando medidas contra personas con antecedentes que representen una amenaza para la seguridad pública, según su sitio web.