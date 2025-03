ICE arresta a otro estudiante internacional de la Universidad de Minnesota

Mientras tanto, las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio subrayan una postura restrictiva hacia los estudiantes internacionales.

Quienes participan en actividades consideradas contrarias a la política exterior de Estados Unidos.

Este caso y otros similares han generado un debate intenso sobre los derechos de los estudiantes internacionales.

Así como la libertad académica y los límites del poder federal en relación con las visas estudiantiles y las actividades políticas en el país, detalló ‘Univisión‘.

and another Grad student who wasn’t fortunate enough to have someone film their abduction

taken by ICE. pic.twitter.com/TEtb65aqPd

— Gulay Kaplan (@gulaykaplan) March 29, 2025