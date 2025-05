ICE arresta a hondureño condenado por violación tras ser liberado por cárcel de Maryland

Oficiales de ICE en Baltimore arrestaron a Alex Yonatan Flores-Arce, un inmigrante hondureño condenado por violación, luego de que el centro de detención del condado de Howard ignorara dos veces la orden de detención migratoria.

El 22 de mayo, agentes de ICE Baltimore detuvieron a Alex Yonatan Flores-Arce, un hondureño de 20 años condenado por violación en segundo grado.

Esto tras ser liberado en dos ocasiones por el Centro de Detención del Condado de Howard, que no respetó la solicitud de detención migratoria emitida por el gobierno federal.

Así lo destacó el portal web del ICE.

🚨JUST IN: An illegal Honduran alien convicted of rape was arrested by Maryland ICE agents after local authorities failed to honor a detainer.

Alex Yonatan Flores-Arce, 20, was convicted of second-degree rape on April 29. ICE had already lodged an immigration detainer against… pic.twitter.com/xNHW24qciU

— Off The Press (@OffThePress1) May 28, 2025