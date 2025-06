ICE arresta a familia de atacante de Colorado.

La Casa Blanca informó que agentes de inmigración detuvieron a la esposa y los cinco hijos de Mohamed Sabry Soliman, el hombre acusado de un ataque con cócteles molotov contra una manifestación pro-Israel en Boulder, Colorado.

Las autoridades afirman que se deportará a la familia, posiblemente “esta misma noche”.

El caso reaviva el debate migratorio en EE.UU., en un momento donde la administración Trump impulsa una agenda de deportaciones masivas.

De igual forma, el hecho de que se arreste a familiares del sospechoso sugiere una ampliación de las medidas punitivas hacia círculos cercanos de presuntos agresores involucrados en crímenes de odio.

JUST IN: The wife and five children of illegal alien Mohamed Soliman—the suspect in the antisemitic firebombing of Jewish Americans—have been captured and are now in ICE custody for expedited removal.

THEY COULD BE DEPORTED AS EARLY AS TONIGHT. pic.twitter.com/1EoBhqjzmU

— The White House (@WhiteHouse) June 3, 2025