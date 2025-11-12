Confusión por operativo de presuntos agentes de ICE en Manhattan

Presunto arresto de ICE en el Alto Manhattan genera confusión y temor entre vecinos; autoridades locales buscan aclarar los hechos.

La mañana de este martes, una persona habría sido arrestada por presuntos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la intersección de la calle 157 Oeste y Broadway, en el Alto Manhattan.

El hecho fue denunciado por el concejal Shaun Abreu, quien compartió un video en redes sociales que muestra a varios individuos, según Univision.

Algunos con insignias del Departamento de Seguridad Nacional (HSI), forzando a una persona a subir a una camioneta negra sin distintivos oficiales.

Presunto arresto de ICE en el Alto Manhattan

Presunto operativo de ICE en el Alto Manhattan desata alarma entre vecinos. ¿Qué se sabe? https://t.co/OIqSdVABJ0 pic.twitter.com/LYkyTGHNJr — Univision Nueva York (@univisionNY) November 12, 2025

En las imágenes publicadas se observa a los sujetos vestidos de negro, algunos con el rostro cubierto, mientras vecinos gritan desde la acera exigiendo que se identifiquen y muestren sus credenciales.

Testigos señalaron que el grupo llegó poco antes de las 7:30 de la mañana, bloqueando parcialmente el tráfico en una zona concurrida donde también se encuentra una entrada del metro.

Vecinos relataron que hasta una veintena de vehículos habrían participado en el operativo y que varias personas fueron detenidas, entre ellas una mujer y dos hombres que intentaron buscar refugio dentro de la estación del metro.

El ambiente en el vecindario fue descrito como tenso y de gran confusión ante la falta de claridad sobre la identidad de los agentes y los motivos del operativo.