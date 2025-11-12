Confusión por operativo de presuntos agentes de ICE en Manhattan
Publicado el 12/11/2025 a las 15:23
- Presunto arresto de ICE en el Alto Manhattan genera confusión y temor entre vecinos; autoridades locales buscan aclarar los hechos.
La mañana de este martes, una persona habría sido arrestada por presuntos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la intersección de la calle 157 Oeste y Broadway, en el Alto Manhattan.
El hecho fue denunciado por el concejal Shaun Abreu, quien compartió un video en redes sociales que muestra a varios individuos, según Univision.
Algunos con insignias del Departamento de Seguridad Nacional (HSI), forzando a una persona a subir a una camioneta negra sin distintivos oficiales.
Presunto arresto de ICE en el Alto Manhattan
En las imágenes publicadas se observa a los sujetos vestidos de negro, algunos con el rostro cubierto, mientras vecinos gritan desde la acera exigiendo que se identifiquen y muestren sus credenciales.
Testigos señalaron que el grupo llegó poco antes de las 7:30 de la mañana, bloqueando parcialmente el tráfico en una zona concurrida donde también se encuentra una entrada del metro.
Vecinos relataron que hasta una veintena de vehículos habrían participado en el operativo y que varias personas fueron detenidas, entre ellas una mujer y dos hombres que intentaron buscar refugio dentro de la estación del metro.
El ambiente en el vecindario fue descrito como tenso y de gran confusión ante la falta de claridad sobre la identidad de los agentes y los motivos del operativo.
Reacción de las autoridades locales
El concejal Shaun Abreu, representante del área, pidió calma a la comunidad y exhortó a los residentes a cuidar de sus vecinos.
Aseguró además que se encuentra en contacto con autoridades locales para verificar si los individuos involucrados pertenecen al ICE. O al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Abreu subrayó que su principal preocupación es la seguridad de la comunidad inmigrante del Alto Manhattan. Un sector donde miles de familias temen ser objeto de redadas o detenciones arbitrarias.
En sus declaraciones, pidió a los vecinos documentar cualquier incidente similar y comunicarse con las autoridades locales antes de intervenir directamente.
Silencio federal y preguntas abiertas
Hasta el momento, ni el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ni el Departamento de Seguridad Nacional han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente.
Tampoco se ha confirmado cuántas personas fueron detenidas ni bajo qué circunstancias ocurrió el presunto arresto.
El episodio ha reavivado temores en comunidades inmigrantes de Nueva York. Donde activistas y funcionarios locales han denunciado operativos sin transparencia y con uso de tácticas que confunden a los residentes.
La falta de información oficial mantiene la incertidumbre sobre lo sucedido en la calle 157 Oeste y Broadway. Mientras organizaciones de derechos civiles exigen claridad sobre la identidad de los agentes y el destino de las personas detenidas.