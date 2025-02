Comisionado en Colorado abre la puerta a arrestos de menores indocumentados en escuelas

Un comisionado del condado de Douglas, en el sur de Denver, Colorado, ha generado controversia tras declarar que los agentes federales de inmigración podrían arrestar a menores indocumentados dentro de las escuelas si fuera necesario.

George Teal, comisionado del condado, aseguró en un foro público en Facebook que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tendrá acceso a las escuelas del Distrito Escolar del Condado Douglas (DCSD).

Donde estudian aproximadamente 62,000 alumnos, incluyendo casi 10,000 hispanos.

Teal respondió a un ciudadano que preguntó sobre las políticas migratorias y afirmó que, aunque el gobierno no puede deportar a los niños por sí mismos, sí puede deportar a sus padres.

Colorado school districts are making plans to resist ICE agents if they show up at schools.

Let them break federal law. They’re going to get arrested.

FAFO.pic.twitter.com/enz2hxHxOS

— Steve 🇺🇸 (@SteveLovesAmmo) January 21, 2025