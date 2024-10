La IA ayuda a descubrir la causa de la muerte de un bebé.

Mariana Volkova, una madre de 27 años, vivió una experiencia desgarradora tras el nacimiento de su hijo, Alex, en julio de 2022.

A pesar de un embarazo que ella describió como “perfecto”, su bebé fue diagnosticado con enfermedad renal poliquística autosómica recesiva (ERPAR) y falleció a los dos días de nacido.

Sin embargo, gracias a la investigación médica impulsada por la inteligencia artificial, se identificó la causa de su enfermedad, lo que podría prevenir futuros casos similares.

Volkova y su esposo, Alexander Volkov, se enfrentaron a la angustia de no saber cómo estaba su hijo tras su nacimiento.

