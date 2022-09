Con el huracán Ian, Tampa Bay se prepara para una tormenta no vista en un siglo

La última vez que Tampa Bay fue azotada por un huracán de categoría 3 o mayor fue el 25 de octubre de 1921

“Esto no es una broma. Esto es una marejada ciclónica potencialmente mortal”, indicaron las autoridades

Ha pasado más de un siglo desde que una tormenta como el huracán Ian azotó la zona de Tampa Bay, que pasó de tener unos cientos de miles de habitantes en 1921 a más de 3 millones en la actualidad, ahora, el puerto de Florida se prepara para una tormenta no vista en un siglo, según reseñó The Associated Press.

Muchas de esas personas viven en vecindarios de baja altura que son muy susceptibles a sufrir estragos por las marejadas e inundaciones que rara vez han experimentado, lo que, según algunos expertos, podría agravarse por los efectos del cambio climático.

Se espera que el huracán Ian azote con fuerza

El problema al que se enfrenta la región es que las tormentas que se acercan desde el sur, como lo está haciendo el huracán Ian, arrastran enormes volúmenes de agua hasta la poco profunda Tampa Bay, y es probable que inunden casas y negocios. El Golfo de México adyacente también es poco profundo.

“Los vientos fuertes y persistentes empujarán mucha agua hacia la bahía y no hay ningún lugar al que pueda ir, por lo que se acumula”, explicó Brian McNoldy, investigador asociado senior de la Escuela Rosenstiel de Ciencias Marinas, Atmosféricas y de la Tierra de la Universidad de Miami. “Tampa Bay es muy vulnerable a las marejadas debido a su orientación”.