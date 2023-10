Huracán Norma se intensifica a categoría 3.

Pronostico para el fin de semana

Se emitió una advertencia para el extremo sur de la península de Baja California, y la trayectoria prevista podría llevar a Norma hacia el estado de Sinaloa pero con menor fuerza.

El puerto de Manzanillo, en la costa mexicana en el Pacífico, también se cerró a las embarcaciones pequeñas como medida de precaución, y se canceló algunas clases.

De igual manera, se prevé que Norma se debilite conforme se acerque a tierra firme, aunque no tanto como se pronosticaba originalmente, según The Associated Press.

Pronostican que la tormenta continúe dirigiéndose al norte hasta el sábado, para luego desacelerar “y simplemente mantenerse cerca de la parte sur de la península de Baja California”.