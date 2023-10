¡Seguirá el mal clima! El huracán Norma se debilita tras tocar tierra en Baja California

Sin embargo, su llegada no fue menos amenazante, ya que continuó su avance a través de la península de Baja California, en dirección a la costa de Sinaloa.

El sábado por la tarde, Norma hizo su entrada en tierra en la región de Los Cabos como un ciclo de categoría 1, según informó The Associated Press

La zona, que generalmente es árida, sufre los males del clima y por esa razón, los expertos no dudaron en advertir a los habitantes del mal tiempo.

Hasta ese momento, no se habían reportado víctimas, pero Norma ya había causado daños a viviendas, árboles y postes de luz en la zona.

¿Qué dicen las autoridades?

El gobernador del estado, Víctor Castro, instó a los residentes de La Paz, la capital de Baja California Sur, a tomar precauciones ante la lenta progresión de la tormenta.

A pesar de la advertencia, no se habían reportado daños graves hasta la caída de la noche, de acuerdo con la información de The Associated Press.

A pesar de la llegada de la tormenta, los hoteles de Los Cabos permanecían ocupados, con alrededor de 30,000 mil turistas de diversas nacionalidades en la zona.

Refugios temporales se habilitarán tanto en los hoteles como en las escuelas para dar alojamiento a los visitantes.