Huracán Milton se fortalece y amenaza con impactar Florida.

La tormenta tropical Milton ha evolucionado este domingo a huracán de categoría 1, con vientos sostenidos de hasta 129 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El fenómeno se encuentra a 1.312 kilómetros al oeste-suroeste de Tampa, Florida, y podría alcanzar la costa estadounidense el próximo miércoles como un huracán de categoría 3, con potencial destructivo significativo.

El NHC ha pronosticado un rápido fortalecimiento de Milton a medida que avanza hacia el noreste, atravesando el Golfo de México a 9 km/h.

Para mediados de semana, se espera que sea un huracán mayor (categoría 3, 4 o 5) al tocar tierra en la costa oeste de Florida.

