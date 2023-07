Por ello, se dio a conocer que Hunter Biden se declaró inocente el miércoles de dos delitos fiscales después de que se deshiciera un acuerdo con los fiscales federales durante una audiencia en la corte tras las preocupaciones del juez sobre el acuerdo, indicó la agencia The Associated Press (AP).

Una vez más el presidente Joe Biden se encuentra en el ojo del huracán, esta vez no fue por ‘Commander’, su mascota acusada de morder al personal del Servicio Secreto, sino por su hijo, Hunter Biden. El polémico Biden ingresó a la corte donde dictaminaron los cargos fiscales que se manejan en su contra.

El hijo de Joe Biden, declaró ante la corte se que declara inocente ante los delitos fiscales que fueron impugnados en su contra. De acuerdo con los hechos, el polémico hijo del presidente de Estados Unidos, fue acusado de no pagar más de $100,000 dólares en su contra y revelaron que en el pasado había sido acusado por posesión de armas de fuego.

Hunter Biden fue acusado el mes pasado de dos delitos fiscales menores por no pagar más de $100,000 dólares en impuestos de más de $1,5 millones en ingresos tanto en 2017 como en 2018, y se esperaba que se declarara culpable después de llegar a un acuerdo con los fiscales, que estaban planeando recomendar dos años de libertad condicional. Ese trato ahora está en espera, indicó la agencia AP.

Hunter Biden declaró inocente: ¿No es la primera vez que lo acusan?

Aunque los delitos fiscales llamaron la atención de los titulares, no es la primera vez que el hijo del actual mandatario de los Estados Unidos, causa controversias. Biden también había sido acusado de posesión de un arma de fuego por una persona conocida como consumidora de drogas, un delito grave. Tuvo un Colt Cobra .38 Special durante 11 días en octubre de 2018, señaló The Associated Press.

En esa ocasión, él había aceptado celebrar un acuerdo de desvío, lo que significa que técnicamente no se declararía culpable del delito. Mientras se adhiriera a los términos de su acuerdo, el caso sería borrado de su registro. De lo contrario, se retiraría el trato. El cargo conlleva una pena máxima de 10 años de prisión, informó la agencia AP.