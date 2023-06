Dan a conocer los documentos judiciales.

Informan qué pasará con el hijo de Joe Biden.

¿Cuál será su castigo?

Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido imputado der posesión ilegal de un arma y por presentar y pagar tarde sus declaraciones de impuestos en 2017 y 2018, según un escrito judicial dado a conocer este martes.

De acuerdo al documento presentado hoy por el fiscal general de Delaware, David Weiss, ante una corte federal, Hunter Biden ha aceptado un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable de dos cargos relacionados con los impuestos, informó Efe.

Admite sus delitos

En virtud del acuerdo de culpabilidad, Hunter Biden, de 53 años, admite no haber declarado al fisco los ingresos que recibió en 2017 y 2018, y no haber pagado por ellos, según Efe.

Si un juez federal acepta el acuerdo, esto podría suponer el fin de la investigación a Hunter Biden, que ha salpicado a su padre, Joe Biden. Según The Associated Press, es un poco inusual resolver un caso penal federal al mismo tiempo que se presentan los cargos en el tribunal, aunque no es del todo inaudito.