Hunde embarcación laguna Cancún: REANUDAN BÚSQUEDA

Tras un tiempo de búsqueda, las autoridades que participaron en las labores confirmaron un saldo preliminar, pues este domingo continuarían con las tareas, hay dos personas muertas, una lesionada y dos desaparecidas. Hasta este domingo por la tarde no habían reportado si hallaron o no a las dos personas no ubicadas.

Durante la mañana de este domingo las autoridades de Protección Civil de Quintana Roo informaron que “desafortunadamente dos personas fueron encontradas sin vida”, pero, que ese día también seguirían con las labores hasta que encontraran a las dos personas que se encontraban desaparecidas. Archivado como: Hunde embarcación laguna Cancún