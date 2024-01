El humorista Óscar Burgos revela que murió por unos minutos tras realizarse cirugía

Óscar Burgos revela que murió por unos minutos.

Cirugía estética con complicaciones.

Testimonio revelador del comediante. El famoso comediante Óscar Burgos, reconocido por su personaje «Perro Guarumo», reveló en una entrevista un episodio impactante. Compartió su experiencia cercana a la muerte durante una cirugía estética que se realizó, pues presentó grandes complicaciones durante el procedimiento. En su podcast «Burgos Aquí Burgos Allá» transmitido en su canal de YouTube, compartió detalles sobre los riesgos que enfrentó al operarse. A pesar de haber pasado por exámenes médicos previos que señalaban su buena salud, una serie de eventos durante la cirugía cambiaron drásticamente el rumbo de las cosas. Comediante muere por unos minutos durante cirugía Burgos, siguiendo las pautas habituales, acudió en ayunas al quirófano, pero olvidó informar al médico sobre el uso de un descongestionante nasal horas antes del procedimiento. Lo que resultó ser un factor crucial en su situación y lo que terminó costándole la vida por algunos minutos dentro del quirófano. Durante la operación, el también conductor experimentó un paro respiratorio que lo llevó a la muerte clínica por aproximadamente tres minutos. Fue gracias a la rápida intervención de un médico intensivista que logró ser revivido en el último instante, según lo relata el humorista.

Óscar Burgos comparte el peculiar momento que vivió Sin embargo, su descripción de la experiencia es peculiar: no experimentó visiones de luz o sensaciones típicas asociadas con experiencias cercanas a la muerte. Cabe mencionar que el tema salió a la luz luego de que el comediante realizara una pregunta a su propio hijo, su invitado en el podcast. Burgos le cuestionó qué fue lo que más ha entristecido a su hijo de algo que le haya pasado a él durante sus años de vida. Por lo que el joven de inmediato recordó esa ocasión en la que su padre estuvo muerto por algunos minutos tras realizarse una cirugía estética.

Detalles de la experiencia de Burgos «Me morí unos minutos y me revivieron», compartió el humorista luego de que su hijo tocara el delicado tema dentro del podcast. «Tuve un paro respiratorio. Resulta que me hice mis exámenes previos para ver si me podían operar o no, ya sabes, lo que te pide el cirujano plástico», expresó. «Todo estaba bien para mi operación, llego esa noche a mi casita a dormir y me dice el doctor, ‘No cenes nada, porque si cenas la anestesia hará que vomites'», señaló. «Pero en la noche yo empecé a sentir un cuadro gripal y se me tapó la nariz. En la mañana me despierto muy temprano para la operación», dijo Óscar Burgos.

Consecuencias de la cirugía Óscar Burgos reveló que la cirugía estética que se realizó consistió en retirar tanto las bolsas de abajo como las de arriba de ambos ojos. «Debí haberle dicho al doctor que traía Afrin, el caso es que la operación duró como 6 horas, se me fueron llenando de agua los pulmones», confesó. «Hasta que colapsé y tuve un paro respiratorio y que me les voy… pero afortunadamente llega el intensivista a la sala de operaciones», compartió el comediante. «Fueron como tres minutos que estuve muerto y el vato (el médico) me revive, yo me acuerdo que empecé a toser y me desperté», reveló Burgos.

Testimonio sobre la lucha por la vida «No podía dejar de toser, pero me ahogaba, no podía respirar, entonces me dio mucho sueño y me quedé dormido, ahí fue cuando me morí», afirmó Óscar. El humorista reveló en el podcast que al momento en que partió por unos minutos él no vio «ni una luz, es como dormir sin soñar». Este testimonio de Burgos arroja luz sobre los riesgos y las complicaciones que pueden surgir en cirugías estéticas, incluso al realizar los exámenes médicos iniciales. Óscar Burgos espera que su testimonio sirva como una advertencia para aquellos que consideran someterse a procedimientos similares. AQUÍ EL VIDEO.