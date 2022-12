La presentadora impactó con sus declaraciones

¿Quedó humillada después de lo que dijo?

Ocurrió en pleno ‘Hoy Día’ en vivo

Tras la reciente nueva temporada del programa matutino de Telemundo, hemos sido testigos de gran cantidad de momentos inesperados, tal como sucedió esta mañana. Humillan a Adamari López en Hoy Día y hasta dice lo impensable de Luis Fonsi, te contamos los detalles.

Una grabación compartida por el perfil verificado el mencionado programa dejó ver el ‘incómodo’ momento que se registró mientras los presentadores se encontraban en vivo. Y el causante de todo sería nada más y nada menos que el cantante Luis Fonsi.

Humillan a Adamari López en Hoy Día

Todo comenzó cuando la carismática animadora dominicana Chiky Bom Bom, presentó al público y junto a sus demás compañeros de pantalla, cuáles eran las cuatro canciones que Luis Fonsi ha compuesto inspirado en personas importantes para él.

En la entrevista, el popular intérprete reveló: “La primera es una canción que le dedico a mi esposa, se llama ‘Somos uno’; Una canción que le escribí a mi hijo, de hecho antes de haber nacido, se llama ‘Ahí estás tú’. La tercera canción es un tema muy especial, se llama ‘Llegaste tú’; es un tema que se la escribí a mi hija Mikaela. Una cuarta canción que se la dedico no a una sola persona, sino a todo el que lucha por lo que quiere, que se levanta todas las mañanas con sueños y para ser una mejor persona, se llama No me doy por vencido”, detalló Fonsi.