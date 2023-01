"HASTA A MÍ ME DIO RABIA". Quinceañera acaba 'humillada' en su fiesta por la gente que menos pensó y llora sin control frente a todos sus invitados (VIDEO)

La Quinceañera llora frente a sus invitados

Mientras las amigas tratan de abrazarla para consolarla pues, la Quinceañera se echa a llorar al ver arruinada su cara con el pastel, sus familiares, incluidos su papás, no dan crédito a lo que veían sus ojos y de inmediato van a su auxilio, pues ella dice de inmediato que se quiere ir y acude al baño a encerrarse.

Rápidamente, en los comentarios del video de TikTok, la gente comentó que eso no se hacía a alguien en un día tan importante: “Sentí su coraje”, “Eso es envidia, no tengo dudas”, “Soy yo o lloró?”, “que le paguen lo que le costó el maquillaje”, “Toda la ilusión, el tiempo que invirtió para verse hermosa en ese día tan especial…eso no se hace”, “Esto me molesta, no se de dónde sacaron eso de embarrar la cara en el pastel”.