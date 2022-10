Humberto Zurita confirma relación con Stephanie Salas (VIDEO)

Zurita explotó hace unos días cuando tuvo un encuentro con la prensa, en donde los reporteros no dudaron ni un segundo en preguntarle acerca de los rumores de un supuesto romance con la hija de Sylvia Pasquel, el productor no dudó en poner un alto a los ‘chismes’ y así fue como respondió:

Humberto Zurita relación Stephanie Salas: ¿Se molestó con la prensa?

“Yo le digo a los chicos que yo no invito a personas que no conozco, no creo que tu lo hagas” dijo respondiendo los cuestionamientos que le hicieron al actor de teatro en el aeropuerto. “Entonces hay cosas que uno tiene que decir, para mi es mas importantes mi estreno de ‘History Channel’, mi estreno de ‘Papito Querido’ el 14, que hablar de cosas personales que no me interesa hablar.

A Humberto Zurita le molestó el hecho de que lo cuestionaran tantas veces sobre su supuesto romance con Stephie, por eso en esta entrevista con Maxine dijo que se ha molestado con la prensa debido a que han abordado más el tema de estas especulaciones que sus proyectos (VER VIDEO). Archivado como: Humberto Zurita relación Stephanie Salas