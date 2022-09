Humberto Zurita habla en exclusiva para Mundo Now

El actor revela detalles de la nueva temporada de “La Reina del Sur”

“Todo parecido con la realidad no es coincidencia”

Humberto Zurita La Reina del Sur. Telemundo confirmó que la anticipada tercera temporada de “La Reina del Sur”, protagonizada por la súper estrella Kate del Castillo. En esta ocasión estará conformada por un elenco de lujo en la cual destaca el actor mexicano, Humberto Zurita, quien habla en exclusiva para Mundo Now sobre esta famosa serie.

La nueva temporada de “La Reina del Sur”, conocida por mostrar impresionantes paisajes alrededor del mundo en cada temporada, incluirá diversas locaciones emblemáticas de América Latina como el Salar de Uyuni en Bolivia, Machu Picchu en Perú, los glaciares en Argentina y Santa Marta en Colombia, entre otros.

Humberto Zurita La Reina del Sur: ¿Qué cambios habrá con Epifanio Vargas?

“La Reina del Sur” Temporada 3 arranca cuatro años después de que Teresa Mendoza fue separada de su hija, Sofia, al ser encarcelada en los Estados Unidos por la muerte de tres agentes de la DEA. Luego de un dramático escape, Teresa se enfrenta a un mundo lleno de conspiración y corrupción, arriesgando su vida con la intención de limpiar su nombre y reencontrarse con Sofia.

“Hay muchos cambios no solamente con Epifanio, esta vez la historia va a ocurrir no en Europa, hemos viajado por todo el mundo, pero en esta ocasión se va a centrar todo en Latinoamérica y eso a mí me encanta. Porque yo sentía siempre que le hacía falta eso, estamos usando una tecnología de punta en cuanto a la óptica”.