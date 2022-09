Humberto Zurita podría ponerse en contacto con Christian Bach

Humberto Zurita deja a todos con la boca abierta

El reconocido actor y productor mexicano podría ponerse en contacto con Christian Bach

Dice que le gustaria hacer esto con la ayuda de una medium Fue el 26 de febrero de 2019, aunque se confirmaría días después, que la actriz y productora argentina naturalizada mexicana Christian Bach murió a consecuencia de un paro respiratorio. Ahora, poco más de tres años después de ese triste acontecimiento, su esposo Humberto Zurita dijo que podría ponerse en contacto con ella con la ayuda de una medium. Fue en una entrevista que concedió para el programa De primera mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante, que el reconocido actor y productor mexicano compartió que actualmente participa en un proyecto que aborda la vida después de la muerte, por lo que esta idea se le quedó grabada en su mente. El video está disponible en las redes sociales de Imagen Entretenimiento. A Humberto Zurita le estaban haciendo un ‘amarre’ “Uno de loa actores amigos míos me dijo: ‘espérame, espérame, espera, ¿sabes qué? Te están haciendo un amarre’ y existía en ese camerino, supuesto, estaban tres botellas de agua puestas como en triángulo frente a mis fotografías y entonces él me explicó que esa agua que estaba en las botellas era el agua que sobraba de cuando yo tomaba en las escenas”. Tranquilo, Humberto Zurita continuó con su relato: “Parece ser que recogían toda esa agua, no tengo claro por qué razón y (mi amigo) me dijo que tenía que haber algo por ahí, y efectivamente, arrancamos el tapete y abajo tenía una cruz, de estas estrellas raras, y me dijo que tenía que ir con un brujo blanco para que me desataran”.

Le dijeron a Humberto Zurita que traía ‘pegado un muerto atrás’ Luego de que una de sus compañeras actrices lo llevara con un brujo blanco, esta persona le dijo a Humberto Zurita que traía ‘pegado un muerto atrás’, por lo que no pudo evitar reírse por esta afirmación: “Yo fui criado en la religión católica, incluso estuve tres años en un seminario estudiando para sacerdote hace muchos años y un día me di cuenta que esa no era mi vocación”. “Acabo de tener una pérdida muy fuerte, dos, de dos mujeres a las que yo amaba profundamente: mi madre y mi esposa (Christian Bach) y pues me encantaría de verdad creer y tener esa fe como para saber que un día te vas a reencontrar con tus seres queridos”, expresó el protagonista de telenovelas como Vivir a destiempo y De pura sangre.

“Ojalá que yo pudiera volver a hablar con mi mujer” Y cuando nadie lo hubiera imaginado, el histrión, de 68 años de edad, confesó que le encantaría la idea de volver a hablar con su mujer y madre de sus dos hijos, la actriz y productora argentina naturalizada mexicana Christian Bach, así como con su madre, Guadalupe Moreno, quien falleció en los primeros días de este año. “Sería maravilloso, digo, no sé, a lo mejor, espero que no se me aparezcan muertos, si no como vivos se sentaran a mi lado. A lo mejor primero diría: ‘ay, cab… qué onda’, pero pues estaría padre que pudiera de alguna manera. Creo que todas estas personas que utilizan mediums lo que intentan es volver a tener una plática con un ser querido”, finalizó Humberto Zurita (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Humberto Zurita no supera la muerte de Christian Bach Con frecuencia, a través de sus redes sociales, Humberto Zurita comparte con sus seguidores publicaciones con las que recuerda a quien fuera su esposa por más de tres décadas, Christian Bach. En una de las más recientes, a mediados de agosto pasado, el histrión agradeció las muestras de cariño y apoyo que ha recibido durante este tiempo. “A ti, yo te quería fluyendo encima de mi como el agua. OW. El amor es una muestra mortal de la inmortalidad. Pessoa. Son tantas muestras de cariño hacia Christian, que no puedo dejar de agradecerles a [email protected] su amor y generosidad al expresar sus sentimientos hacia ella… Gracias por sus palabras y gracias por darnos su amor sin necesidad de que yo se los pida. Son completamente correspondidos”.