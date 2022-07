Humberto Zurita hace inesperada revelación

El actor mexicano confiesa que Christian Bach se le manifiesta en sueños

Dijo también que está orgulloso de sus hijos, Emiliano y Sebastián, pero que por el momento no quiere ser abuelo

¿Se volvió loco? A poco más de tres años del sensible fallecimiento de la actriz y productora argentina naturalizada mexicana Christian Bach, a consecuencia de un paro respiratorio, el actor mexicano Humberto Zurita confiesa que su esposa y madre de sus dos hijos, Emiliano y Sebastián, se le manifiesta en sueños.

Con frecuencia, a través de sus redes sociales, el también productor y director comparte publicaciones donde le dedica emotivos mensajes a quien fuera su esposa por más de 30 años. La más reciente fue el pasado nueve de mayo en el marco de los festejos por el Día de las Madre.

Humberto Zurita dice que Christian Bach siempre estará en su corazón

En entrevista que concedió a Imagen Entretenimiento, el actor mexicano Humberto Zurita dijo que su esposa Christian Bach siempre estará en su corazón, así como en el de sus dos hijos, Sebastián y Emiliano: “Y siempre lo he dicho, cada que hacemos algo, pero no me refiero solamente a trabajar, ella siempre está con nosotros”.

El histrión, quien próximamente estrenará la película Un retrato de familia, compartió que Christian les dejó muchísimos años de alegría y de amor, además de que les enseñó a conocer el amor y la gratitud: “Cuando tú sueñas a la gente que ya se fue de aquí, es como una forma de vivir esa vida paralela, de pasar a un plano diferente al que están ellos y tú poder vivirlo con ellas o con esas personas”, expresó.