Retiran miles de huevos en California tras detectar riesgo de salmonela
Publicado el 12/10/2025 a las 19:18
Segun informa USATODAY, Más de 18.000 huevos vendidos en California fueron retirados del mercado ante la posibilidad de una contaminación por salmonela.
El retiro fue anunciado luego de que Vega Farms retirara sus presentaciones de 12 y 30 unidades.
La medida abarca alrededor de 1,515 docenas que podrían haber sido contaminadas durante el procesamiento.
Medios locales informaron que la granja detectó fallas en el equipo utilizado.
Distribución del producto y origen de la contaminación
Los huevos fueron distribuidos a tiendas, restaurantes y mercados de agricultores en Sacramento y Davis.
Vega Farms aclaró que la contaminación no provino de las aves, sino del equipo.
La empresa aseguró haber retirado los productos afectados de los estantes.
USA TODAY informó que intentó contactar a la granja sin recibir respuesta.
Cómo identificar los lotes afectados
Los cartones retirados llevan número de manipulador 2136.
Las fechas de caducidad corresponden al 22 de diciembre o anteriores.
Las fechas julianas de empaquetado son el día 328 o previos.
Autoridades compartieron esta información para evitar más consumo de los lotes.
Síntomas de intoxicación y recomendaciones médicas
Los síntomas suelen aparecer entre seis horas y seis días después de ingerir la bacteria.
Los CDC señalan diarrea, fiebre y calambres estomacales como señales principales.
La mayoría de personas sanas se recupera sin tratamiento en cuatro a siete días.
Niños pequeños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas pueden presentar cuadros graves.
Cuándo buscar atención médica por salmonela
Se debe acudir a un médico si hay diarrea y fiebre mayor a 102°F.
También si la diarrea dura más de tres días sin mejora.
La diarrea con sangre es un signo de alarma.
El vómito persistente o la deshidratación requieren atención inmediata.