Retiran miles de huevos en California tras detectar riesgo de salmonela

Retiran huevos por salmonela

Riesgo sanitario en California

Autoridades emiten advertencia

Segun informa USATODAY, Más de 18.000 huevos vendidos en California fueron retirados del mercado ante la posibilidad de una contaminación por salmonela.

El retiro fue anunciado luego de que Vega Farms retirara sus presentaciones de 12 y 30 unidades.

La medida abarca alrededor de 1,515 docenas que podrían haber sido contaminadas durante el procesamiento.

Medios locales informaron que la granja detectó fallas en el equipo utilizado.

Distribución del producto y origen de la contaminación

Thousands of eggs sold in California recalled for salmonella concerns https://t.co/MX9OTNFJMy — Detroit Free Press (@freep) December 10, 2025



Los huevos fueron distribuidos a tiendas, restaurantes y mercados de agricultores en Sacramento y Davis.

Vega Farms aclaró que la contaminación no provino de las aves, sino del equipo.

La empresa aseguró haber retirado los productos afectados de los estantes.

USA TODAY informó que intentó contactar a la granja sin recibir respuesta.