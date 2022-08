No ha sido el mejor de los años para este show televisivo, pues además de la competencia directa que tiene a diario con Despierta América de la cadena Univisión , se han enfrentado al alarmante y cada vez más frecuente desinterés del público, los cuales no han visto con buenos ojos los constantes cambios que se le han hecho a Hoy Día.

“Ojalá Adamari López lo deje hablar”

De los comentarios que más llamaron la atención al darse a conocer la llegada del chileno Cristian de la Fuente a Hoy Día se encuentra el de una persona que pidió que ojalá Adamari López lo deje hablar, ya que la boricua no deja hablar a ningún invitado: “Por favor, que no lo entreviste ella, que lo entreviste Chiquibaby, que tiene una voz más fluida y coordina mejor las preguntas para hacerle al invitado y que no se le ocurre a Cristian bailar, porque Adamari no lo va a dejar salir al escenario”.

Por su parte, Cristian de la Fuente se mostró muy entusiasmado por este nuevo reto en su carrera y así se expresó: “Estoy en Telemundo y estoy feliz porque esta próxima semana, a partir del lunes, voy a estar todas las mañanas en Hoy Día. ¡Nos vemos!” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).