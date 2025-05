Comienzan vuelos del DHS desde Houston con migrantes que se auto-deportan

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. ha iniciado vuelos chárter desde Houston para repatriar a extranjeros ilegales que eligen auto-deportarse como parte del nuevo “Proyecto Regreso a Casa”.

Este lunes partieron vuelos hacia Honduras y Colombia con 64 personas, incluyendo familias, niños pequeños y bebés, según informó la agencia.

El DHS compartió imágenes de los menores recibiendo peluches antes de subir a los aviones, destacando que “preservaron la posibilidad de que algún día podrían regresar legalmente a Estados Unidos”.

Los migrantes recibieron un estipendio de $1,000 y asistencia para viajar, un nuevo incentivo anunciado a inicios de mayo para quienes decidan regresar por cuenta propia.

Today, DHS conducted the first Project Homecoming charter flight from Houston, TX, to Honduras and Colombia, bringing 64 participants who opted to self-deport back to their home countries.

All participants were offered the same benefits as any illegal alien who self-deports… pic.twitter.com/r0uAFejUVh

— Homeland Security (@DHSgov) May 19, 2025