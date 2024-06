¿House of The Dragon en México? Campaña de la serie se hace viral en redes

House Of The Dragons y México se unen en una campaña que se hace viral en redes.

Un vídeo publicado por la cuenta de Max Latam ha desatado polémica.

También se vieron vídeos parecidos en lugares como Brooklyn, Brasil y otros sitios.

La aclamada precuela de Game Of Thrones, House Of The Dragon llega este 16 de Junio en su segunda temporada.

Para este esperando lanzamiento, HBO ha hecho varias campañas publicitarias.

A través de varios vídeos publicado en Instagram, se mostraban un monumentos históricos con las banderas de la serie.

Desde México, hasta Brooklyn, aunque este audiovisual desató polémica por una razón muy particular.

House Of The Dragon y su fiebre llegan a México

El Castillo de Chapultepec fue expuesto en un vídeo compartido por la cuenta de Max Latinoamérica.

En el vídeo se ven varias tomas a unas banderas del bando Black de la serie House Of The Dragon.

Sin embargo, es importante aclarar que absolutamente nada de lo visto en el vídeo sucedió en realidad.

El vídeo fue realizado con un Software de edición, o en su defecto, a través de Inteligencia Artificial.