La dificultad respiratoria, podría haber surgido debido a la altura y por ello, decidieron que debía acudir al médico. Por el momento, la banda no dio algún comunicado al respecto y la versión de su hospitalización no se confirmó por el medio de comunicación. Al momento, se conoce que el cantante no había presentado malestares en anteriores shows.

Hospitalizan vocalista Def Leppard: Una banda llena de éxitos

“A pesar de los rumores, y de que efectivamente estuvo en una revisión médica, Joe Elliot (vocalista de Def Leppard) se encuentra en perfectas condiciones para el show de esta noche en Bogotá, junto a Mötley Crüe.”, reveló en un tuit la cuenta de Rolling Stone en Español-Colombia, descartando los rumores de cancelación.

Def Leppard se creó en 1977. La banda británica alcanzó la fama internacional en 1983 con el álbum “Pyromania”, seguido por “Hysteria” unos años después. Ambos generaron numerosos himnos, el rock como “Pour Some Sugar on Me” y “Foolin‴, informó la agencia The Associated Press. Archivado como: Hospitalizan vocalista Def Leppard