Consuelo Duval es hospitalizada de emergencia y revela lo que pasó

La artista, conocida por su simpatía y carisma en el mundo del espectáculo, reveló que la situación había sido crítica y que de no haber intervenido a tiempo, las consecuencias podrían haber sido fatales.

Da los detalles de su operación

«Ya me curé, bueno ya me quitaron la vesícula, sí estaba llena de lodo, estaba tantito así de explotar y así ya no la contaba», dijo Duval.

«Me siento muy bien, un poquito achacosa pero bien, achacosa de consentida, pero bien», comentó la actriz en el video, evidenciando su sentido del humor incluso en momentos difíciles.

Durante su estadía en el hospital, Consuelo aprovechó para reconocer y agradecer el trabajo dedicado de los profesionales de la salud que la atendieron.

Además de que aprovechó para expresarse sobre el cariño y apoyo que recibió de las personas que estuvieron a su lado durante todo el proceso de su operación.