Horario de Target para el Thanksgiving 2023

Seguramente, en Target encontrarás lo que estás buscando, desde un artículo imprescindible hasta algo con lo que no contabas para esta celebración.

De acuerdo a lo que reportó el portal The pioneer woman, es muy común que en el Thanksgiving Day algo se nos haya olvidado, pero no es razón para estresarse.

Contrario a lo que se pensaría, y para desilusión de muchas personas, Target no estará abierto en el Thanksgiving 2023.

¿Se tomó la decisión correcta?

No cabe duda que la decisión de Target de no abrir sus puertas en el Thanksgiving 2023 es un gran cambio que no deja a todos satisfechos.

Por varios años, la cadena de almacenes iniciaba con sus actividades en punto de las cinco de la tarde, tomando en cuenta el Black Friday del día siguiente.

Algo más, no hay que preocuparse por las ofertas de Navidad, pues se lanzó un enfoque nuevo para esta temporada tan esperada por todos.

Target está distribuyendo los ahorros a lo largo de varias semanas e introduciendo su garantía de igualación de precios navideña mejorada.