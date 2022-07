El presentador de televisión hizo referencia a los celebres personas de la televisión mexicano “El Chapulín colorado” y a “Cantinflas” para desprestigiar a la joven. Horacio no contaba con que los internautas se le fueran encima tras decir que los mexicanos son perdedores, pero se defendía momentos después.

Horacio Villalobos gana hate: Usuarios están de su lado

En las respuestas de su defensa, el comediante Mau Nieto le dijo: “No te tienes que disculpar, siento. El comentario es muy atinado. La gente ama (me incluyo), a los personajes DÉBILES, no por ser un país de perdedores, sino porque nos identificamos con el que quiere crecer aunque no tenga las herramientas. “

Por su parte Pedrito Sola le comentó: “Amigo eres lo mejor de la crítica, eres el Horacio que me gusta, el que estamos acostumbrados, con un sentido del humor ácido y crítica fuerte. En esta época todos son de espuma y azúcar y nada se puede decir porque ya todo es ofensivo.”