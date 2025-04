Hooters se declara en bancarrota

La famosa cadena de restaurantes Hooters, conocida por sus alitas de pollo y su personal femenino en uniformes naranjas, sorprendió al anunciar que se acoge al Capítulo 11 de bancarrota.

La solicitud fue presentada en un tribunal de Texas con la intención de reestructurar sus operaciones sin interrumpir su servicio.

Lejos de cerrar sus puertas, la compañía aseguró que continuará funcionando mientras atraviesa este proceso financiero.

Como parte de la estrategia, Hooters planea vender 100 de sus restaurantes de propiedad directa.

Atlanta-based Hooters files for bankruptcy, says they aren’t going anywhere https://t.co/j6ZUAeO9Q7

— WSB-TV (@wsbtv) April 1, 2025