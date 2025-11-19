Buscar
Joven hispano dijo sentirse vigilado antes de ser asesinado en california

Joven hispano dijo sentirse vigilado antes de ser asesinado en california

la familia de Margarito Ventura exige justicia y apoyo para repatriar su cuerpo tras ser hallado con una herida de bala en la Highway 166.
Por 
2025-11-19T23:19:28+00:00
FOTO: gofundme

Publicado el 11/19/2025 a las 18:19

  • Justicia por Margarito Ventura
  • Familia pide repatriación urgente
  • Investigación por homicidio activo

El cuerpo de Margarito Ventura fue encontrado el 13 de noviembre junto a la Highway 166, en Santa Maria, California.

Un conductor reportó una persona tirada en la carretera cerca de Suey Creek Road.

La Patrulla de Caminos de California confirmó que Ventura tenía una herida de bala.

Las autoridades investigan el caso como homicidio y continúan reuniendo evidencia.

Homicidio en Santa María: investigación en desarrollo


La agente María Barriga explicó que la llamada inicial alertaba sobre un peatón en la carretera.

Al llegar, los oficiales identificaron señales claras de un posible homicidio.

La CHP aseguró que el caso parece ser un incidente aislado.

Las autoridades indicaron que no existe amenaza actual para la comunidad local.

Los temores previos de Margarito y la última cena familiar


Su hermana Rafaela contó que Margarito decía sentir que alguien lo seguía.

Relató que él mencionaba ver personas extrañas alrededor últimamente.

La última vez que lo vio fue cuando cenaron mole en su casa.

Esa noche él se marchó prometiendo regresar más tarde, pero nunca volvió.

Homicidio en Santa María y la urgencia de repatriarlo

homicidio, Margarito Ventura, Familia pide repatriación MundoNOW
Homicidio en Santa María: familia busca apoyo FOTO: gofundme

La familia busca apoyo para repatriar su cuerpo a México.

Ventura deja un hijo pequeño y otro bebé en camino.

La campaña en GoFundMe describe su difícil infancia y su vida en EE. UU.

Sus familiares piden justicia y que cualquier testigo aporte información.

La comunidad se moviliza para apoyar a la familia

Vecinos y conocidos han compartido la campaña de GoFundMe para ayudar con los gastos de repatriación.

El mensaje publicado destaca el impacto emocional que la pérdida ha dejado en quienes lo conocían.

La comunidad expresa solidaridad mientras exige claridad sobre las circunstancias del homicidio.

Familiares esperan que el apoyo permita llevar el cuerpo de Margarito de regreso a México.

