Joven hispano dijo sentirse vigilado antes de ser asesinado en california

Justicia por Margarito Ventura

Familia pide repatriación urgente

Investigación por homicidio activo

El cuerpo de Margarito Ventura fue encontrado el 13 de noviembre junto a la Highway 166, en Santa Maria, California.

Un conductor reportó una persona tirada en la carretera cerca de Suey Creek Road.

La Patrulla de Caminos de California confirmó que Ventura tenía una herida de bala.

Las autoridades investigan el caso como homicidio y continúan reuniendo evidencia.

Homicidio en Santa María: investigación en desarrollo

‘We just want justice.’ Family seeks answers after man found dead off Highway 166 https://t.co/Ups3qswwfM — KSBY (@KSBY) November 19, 2025



La agente María Barriga explicó que la llamada inicial alertaba sobre un peatón en la carretera.

Al llegar, los oficiales identificaron señales claras de un posible homicidio.

La CHP aseguró que el caso parece ser un incidente aislado.

Las autoridades indicaron que no existe amenaza actual para la comunidad local.