Joven hispano dijo sentirse vigilado antes de ser asesinado en california
Publicado el 11/19/2025 a las 18:19
- Justicia por Margarito Ventura
- Familia pide repatriación urgente
- Investigación por homicidio activo
El cuerpo de Margarito Ventura fue encontrado el 13 de noviembre junto a la Highway 166, en Santa Maria, California.
Un conductor reportó una persona tirada en la carretera cerca de Suey Creek Road.
La Patrulla de Caminos de California confirmó que Ventura tenía una herida de bala.
Las autoridades investigan el caso como homicidio y continúan reuniendo evidencia.
Homicidio en Santa María: investigación en desarrollo
‘We just want justice.’ Family seeks answers after man found dead off Highway 166 https://t.co/Ups3qswwfM
— KSBY (@KSBY) November 19, 2025
La agente María Barriga explicó que la llamada inicial alertaba sobre un peatón en la carretera.
Al llegar, los oficiales identificaron señales claras de un posible homicidio.
La CHP aseguró que el caso parece ser un incidente aislado.
Las autoridades indicaron que no existe amenaza actual para la comunidad local.
Los temores previos de Margarito y la última cena familiar
Su hermana Rafaela contó que Margarito decía sentir que alguien lo seguía.
Relató que él mencionaba ver personas extrañas alrededor últimamente.
La última vez que lo vio fue cuando cenaron mole en su casa.
Esa noche él se marchó prometiendo regresar más tarde, pero nunca volvió.
Homicidio en Santa María y la urgencia de repatriarlo
La familia busca apoyo para repatriar su cuerpo a México.
Ventura deja un hijo pequeño y otro bebé en camino.
La campaña en GoFundMe describe su difícil infancia y su vida en EE. UU.
Sus familiares piden justicia y que cualquier testigo aporte información.
La comunidad se moviliza para apoyar a la familia
Vecinos y conocidos han compartido la campaña de GoFundMe para ayudar con los gastos de repatriación.
El mensaje publicado destaca el impacto emocional que la pérdida ha dejado en quienes lo conocían.
La comunidad expresa solidaridad mientras exige claridad sobre las circunstancias del homicidio.
Familiares esperan que el apoyo permita llevar el cuerpo de Margarito de regreso a México.