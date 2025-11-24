Protestas “disruptivas” sacuden a Home Depot por presunta colaboración con ICE

Home Depot colaboración con ICE

Activistas denuncian redadas

Protesta en tienda californiana

Home Depot enfrenta una ola de protestas en California por su supuesta participación en redadas migratorias realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La cadena de tiendas ha sido acusada por manifestantes de permitir operativos dentro de sus instalaciones, aunque la empresa lo niega públicamente.

Según ‘Newsweek’, la inconformidad tomó una nueva forma este fin de semana, cuando decenas de personas realizaron “compras” simbólicas para interrumpir el funcionamiento normal de una tienda en Monrovia.

Los participantes adquirieron raspadores de hielo de 17 centavos, solo para devolverlos inmediatamente en un acto de protesta coordinado.

Un movimiento que crece en medio de tensiones migratorias

El video de la protesta, ampliamente difundido en redes sociales, muestra filas largas y lentas mientras los manifestantes portan pegatinas con el mensaje “ICE out of the Home Depot”.

La estrategia, según publicaciones en Reddit, busca saturar las cajas y obstaculizar ventas como señal de rechazo a las redadas.

Casi cien personas participaron en la acción, de acuerdo con Los Angeles Times, lo que refleja el creciente descontento en comunidades afectadas por operativos migratorios. Los manifestantes señalan que Home Depot no ha tomado medidas claras para proteger a clientes y trabajadores.

Las protestas se producen en un ambiente nacional polarizado marcado por la política migratoria del presidente Donald Trump. Durante su campaña de 2024, Trump prometió intensificar deportaciones, y activistas temen un incremento de operativos en espacios públicos y comerciales.