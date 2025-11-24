Protestas “disruptivas” sacuden a Home Depot por presunta colaboración con ICE
Publicado el 11/24/2025 a las 13:02
- Home Depot colaboración con ICE
- Activistas denuncian redadas
- Protesta en tienda californiana
Home Depot enfrenta una ola de protestas en California por su supuesta participación en redadas migratorias realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La cadena de tiendas ha sido acusada por manifestantes de permitir operativos dentro de sus instalaciones, aunque la empresa lo niega públicamente.
Según ‘Newsweek’, la inconformidad tomó una nueva forma este fin de semana, cuando decenas de personas realizaron “compras” simbólicas para interrumpir el funcionamiento normal de una tienda en Monrovia.
Los participantes adquirieron raspadores de hielo de 17 centavos, solo para devolverlos inmediatamente en un acto de protesta coordinado.
Un movimiento que crece en medio de tensiones migratorias
El video de la protesta, ampliamente difundido en redes sociales, muestra filas largas y lentas mientras los manifestantes portan pegatinas con el mensaje “ICE out of the Home Depot”.
La estrategia, según publicaciones en Reddit, busca saturar las cajas y obstaculizar ventas como señal de rechazo a las redadas.
Casi cien personas participaron en la acción, de acuerdo con Los Angeles Times, lo que refleja el creciente descontento en comunidades afectadas por operativos migratorios. Los manifestantes señalan que Home Depot no ha tomado medidas claras para proteger a clientes y trabajadores.
Las protestas se producen en un ambiente nacional polarizado marcado por la política migratoria del presidente Donald Trump. Durante su campaña de 2024, Trump prometió intensificar deportaciones, y activistas temen un incremento de operativos en espacios públicos y comerciales.
Una empresa en el centro del debate nacional
Home Depot respondió recientemente a las acusaciones a través de su cuenta oficial en X. “Esto es falso; no estamos coordinando con ICE”, aseguró la empresa ante cuestionamientos de usuarios.
A pesar de la postura oficial, los manifestantes argumentan que la presencia recurrente de agentes en los establecimientos genera un clima de temor. Consideran que la compañía podría hacer más para evitar que sus tiendas sean usadas como escenarios de arrestos.
La protesta en Monrovia ocurrió pocos días después de la muerte del jornalero inmigrante Carlos Roberto Montoya Valdez. El hombre falleció tras ser atropellado mientras intentaba escapar de agentes federales, un hecho que avivó la indignación local.
La Red Nacional de Organización de Jornaleros coordinó la protesta y ha sido una voz activa en denuncias sobre operativos cerca de centros de trabajo. Newsweek intentó contactar a la organización sin obtener respuesta inmediata.
Las voces detrás de la protesta y la respuesta empresarial
Pablo Alvarado, codirector de la Red Nacional de Organización de Jornaleros, criticó duramente a la empresa. Dijo al LA Times que Home Depot “se ha convertido en la zona cero” de una política migratoria “cruel y despiadada”.
Alvarado afirmó que las tiendas se han vuelto puntos recurrentes de vigilancia que afectan a trabajadores y clientes inmigrantes. Pidió a la empresa asumir mayor responsabilidad ante la realidad que viven las comunidades afectadas.
Home Depot rechaza las acusaciones y asegura que no participa ni recibe avisos previos sobre operativos migratorios. “No estamos coordinando con ICE ni con la Patrulla Fronteriza”, reiteró George Lane, gerente de comunicaciones corporativas.
La compañía afirma cumplir con las normas vigentes en todos los mercados donde opera. Además, asegura que ofrece apoyo a empleados que se sientan afectados tras presenciar actividades de ICE en sus instalaciones, señaló ‘Newsweek‘.