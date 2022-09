De acuerdo con información de New York Post , aún se han identificado a los hombres responsables de ese acto, aunque se encuentran trabajando en eso. Se encuentran por tener información gracias a las cámaras de seguridad que se encontraban en el lugar. ARCHIVADO DE: Hombres scooter Nueva York

En esta ocasión, en plena luz del día dos hombres que ‘paseaban’ en una patineta eléctrica atacaron a cuatro personas en las calles de Nueva York. Los hombres heridos, cuyas edades no se dieron a conocer de inmediato, fueron trasladados al Hospital Elmhurst.

Lo único que se ha informado es que una de estas personas está en estado critico, pero no han dado a conocer más detalles de lo ocurrido en el distrito del Bronx de la ciudad de Nueva York. El lugar dónde fue el ataque ya ha sido acordonado. ARCHIVADO DE: Hombres scooter Nueva York

La única información que se tiene respecto al estado de las cuatro personas es que fueron llevadas de emergencia en al hospital más cercano dónde están siendo atendidas. No se ha informado en que parte de sus cuerpos recibieron el impacto ni su estado actual.

Hombres scooter Nueva York: Tratan de identificar a las victimas

La información que los medios locales o la policía misma ha sido muy escasa, a pesar de ya que pasaron algunas horas del ataque. No han dado a conocer el nombre de las cuatro victimas ni el de los responsables, el medio New York Post dio a entender que probablemente aún no se tenga sospechosos.

No se ha informado que tipo de relación tenían las victimas de los atacantes o si estas tenían alguna relación, aunque lo más probable es que haya sido el azar. Por esta razón están tratando de obtener sospechosos y después de esto interceptarlos para tener una respuesta. ARCHIVADO DE: Hombres scooter Nueva York