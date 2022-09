Revelan qué hombre ha estado consolando a Shakira: “Es su gran apoyo”

La intérprete de ‘Chantaje’ ha estado recibiendo el apoyo de un hombre

Dan a conocer los detalles sobre el apoyo que la cantante ha tenido

Piqué lanza advertencia sobre su privacidad

Hombre consolando a Shakira. La artista internacional ha estado pasando por momentos bastantes difíciles desde hace ya más de dos meses, en donde ha estado sufriendo de varios acontecimientos que estamos seguros que la dejarán marcada, sin embargo, fuentes cercanas a ella han dado a conocer que ha salido adelante gracias al apoyo de ciertas personas.

Desde que la cantante colombiana y el futbolista español se separaron, bastantes rumores han salido a la luz, algunos afirmando que Piqué le estuvo siendo infiel a Shakira por un tiempo. Y es que Piqué ya se encuentra feliz de la vida con su nueva pareja, pero Shakira ¿Ha estado buscando consuelo en alguien más?

Hombre consolando a Shakira: El tormento que ha estado viviendo

La intérprete de ‘Suerte’ no ha estado teniendo tanta ‘suerte’ últimamente, y es que la ha pasado muy mal, además de que continúa en pelea con su ex sobre la custodia de sus hijos, quienes hasta la fecha no se han decidido sobre lo que pasará con el futuro de Sasha y Milán.

Sin embargo, se ha dado a conocer que Shakira ha tenido un apoyo bastante significativo en amistades, familiares y sus hijos, quienes han estado afrontando con ella las duras batallas que se le han presentado, recordemos que el padre de la cantante sufrió una caída que lo llevó al hospital al mismo tiempo que se dio a conocer su ruptura con Piqué. Archivado como: Hombre consolando a Shakira