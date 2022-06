Así mismo explicó que según los reportes que le habían brindado el hombre tenía una orden de arresto y decidió permanecer arriba de un hogar con la finalidad de no ser encontrado y evadir los cargos, de igual manera comento que desconocía si estaba armado.

Un asombroso vídeo de la plataforma ViralHog ha comenzado a ser compartido en todas las redes sociales, y es que en la grabación se observa como un hombre prófugo se atrinchera en el techo de una casa durante horas, todo para que no fuera capturado.

Trataron de bajarlo pacíficamente

A pesar de saber que estaba completamente acorralado, el hombre simplemente decidió que no bajaría. Por o tanto los agentes de seguridad creyeron conveniente que podrían utilizar el dialogo para tratar de convencer al sujeto y que bajara de manera pacifica.

Haciéndole saber que no saldría lastimado y que las consecuencias no serían tan graves a comparación de que ellos mismos lo hicieran, pues le advirtieron que el trato no sería gentil si el simplemente decidía oponerse o intentar algo contra ellos.