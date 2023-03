El presidente Guillermo Lasso, en rueda de prensa dijo que el saldo de víctimas “es algo que nos duele muchísimo, son resultado de los estragos de la naturaleza”, luego de visitar las ciudades de Machala, la más afectada por el movimiento sísmico, y Cuenca, otras con varios estragos, según The Associated Press. Archivado como: Hombre perdió familia sismo.

Este sismo no fue tan devastador como el que ocurrió en Turquía, pero también dejó a varias familias destrozadas y llenas de dolor tras la muerte de decenas de personas, tal fue el caso de un hombre quién perdió a tres de sus seres queridos tras el movimiento telúrico que sacudió tanto Ecuador como a Perú.

Un hombre perdió a tres miembros de su familia en el sismo

“Discúlpemelo, la alcaldía es el ente que tiene que regular estas cosas por medio de sus departamentos de planificación para que las edificaciones estén en buen estado para poderlas arrendar o para poderlas habitar”, agregó. El temblor de magnitud 6,8, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, dejó en Ecuador y Perú dejó numerosos edificios caídos en comunidades vastamente distintas, desde la zona costera hasta el altiplano.

Pero en Ecuador, independientemente de la geografía, muchas de las viviendas que se vinieron abajo tenían bastante en común: eran habitadas por personas pobres, eran antiguas y no cumplían las normas de edificación en el país, que es propenso a los sismos, reseñó The Associated Press. Archivado como: Hombre perdió familia sismo.