Arrestan a Hombre de Nuevo México que asesino a su madre y la desmembró

Arrestan a hombre en Nuevo México

Hallan cuerpo en congelador

Confiesa asesinato de su madre

Segun informa truecrimenews, Un hombre de 49 años fue arrestado en Nuevo México tras ser acusado de asesinar y desmembrar a su madre, cuyos restos fueron hallados dentro de un congelador en su casa, informaron las autoridades locales.

El sospechoso fue identificado como Leroy Vallejos, residente de Albuquerque, quien enfrenta cargos de homicidio en primer grado, agresión a un familiar y manipulación de pruebas, de acuerdo con la Oficina de Investigación Criminal de Nuevo México (WFLD).

La víctima fue identificada como Ernestina Lucero, de 69 años, madre del acusado. Su cuerpo fue hallado el 28 de octubre, luego de que oficiales acudieran a la vivienda de Vallejos para realizar una verificación de bienestar solicitada por familiares preocupados.

Al llegar, el hombre afirmó que no veía a su madre desde hacía una semana y que ella había viajado a México. Sin embargo, los agentes notaron inconsistencias en su testimonio y procedieron a registrar el domicilio.

Cuerpo hallado en congelador de la vivienda familiar



>>>>Durante la inspección, los agentes encontraron un congelador con bolsas de basura que contenían restos humanos, según el informe de la Oficina del Médico Forense citado por KRQE News.

El macabro hallazgo confirmó las sospechas de los investigadores, que días antes habían recibido una denuncia por desaparición interpuesta por otro miembro de la familia el 23 de octubre.

Vallejos supuestamente había seguido cobrando por los servicios de atención domiciliaria de su madre incluso después de su desaparición. De acuerdo con los reportes, le dijo a una empresa de cuidado médico que “todavía quería recibir los pagos por sus servicios”.

Los detectives indicaron que el acusado actuó de manera violenta durante su arresto, por lo que también enfrenta cargos adicionales de agresión.