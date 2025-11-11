Buscar
Arrestan a Hombre de Nuevo México que asesino a su madre y la desmembró

Arrestan a Hombre de Nuevo México que asesino a su madre y la desmembró

Un hombre de Nuevo México asesina a su madre, desmembra su cuerpo y oculta los restos en un congelador en Albuquerque
Por 
2025-11-11T01:31:28+00:00
FOTO: Bernalillo County Metropolitan Detention Center

Publicado el 10/11/2025 a las 20:31

  • Arrestan a hombre en Nuevo México
  • Hallan cuerpo en congelador
  • Confiesa asesinato de su madre

Segun informa truecrimenews, Un hombre de 49 años fue arrestado en Nuevo México tras ser acusado de asesinar y desmembrar a su madre, cuyos restos fueron hallados dentro de un congelador en su casa, informaron las autoridades locales.

El sospechoso fue identificado como Leroy Vallejos, residente de Albuquerque, quien enfrenta cargos de homicidio en primer grado, agresión a un familiar y manipulación de pruebas, de acuerdo con la Oficina de Investigación Criminal de Nuevo México (WFLD).

La víctima fue identificada como Ernestina Lucero, de 69 años, madre del acusado. Su cuerpo fue hallado el 28 de octubre, luego de que oficiales acudieran a la vivienda de Vallejos para realizar una verificación de bienestar solicitada por familiares preocupados.

Al llegar, el hombre afirmó que no veía a su madre desde hacía una semana y que ella había viajado a México. Sin embargo, los agentes notaron inconsistencias en su testimonio y procedieron a registrar el domicilio.

Cuerpo hallado en congelador de la vivienda familiar


>>>>Durante la inspección, los agentes encontraron un congelador con bolsas de basura que contenían restos humanos, según el informe de la Oficina del Médico Forense citado por KRQE News.

El macabro hallazgo confirmó las sospechas de los investigadores, que días antes habían recibido una denuncia por desaparición interpuesta por otro miembro de la familia el 23 de octubre.

Vallejos supuestamente había seguido cobrando por los servicios de atención domiciliaria de su madre incluso después de su desaparición. De acuerdo con los reportes, le dijo a una empresa de cuidado médico que “todavía quería recibir los pagos por sus servicios”.

Los detectives indicaron que el acusado actuó de manera violenta durante su arresto, por lo que también enfrenta cargos adicionales de agresión.

Hombre de Nuevo México confiesa crimen y sigue detenido

asesinato, Albuquerque, crimen familiar, MundoNOW
Hombre de Nuevo México asesina a su madre y la desmembra FOTO: SHUTTERSTOCK

Durante el interrogatorio, Vallejos confesó haber estrangulado a su madre tres semanas antes del hallazgo y justificó su acción alegando que ella “conspiraba contra él” junto con otras personas que “entregaban sus vidas a la oscuridad”.

Las autoridades describieron el crimen como uno de los más perturbadores de los últimos años en el condado de Bernalillo, donde se registró el arresto.

Los investigadores señalaron que el acusado podría padecer un trastorno psicológico severo, aunque aún no se ha confirmado si será sometido a una evaluación psiquiátrica formal.

El Departamento de Policía de Albuquerque también informó que el hombre había sido denunciado previamente por comportamiento violento hacia otros familiares. Aunque nunca fue formalmente procesado.

Investigación continúa en Nuevo México por asesinato familiar

Leroy Vallejos fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano del Condado de Bernalillo, donde permanece bajo custodia sin derecho a fianza.

La Oficina del Médico Forense continúa analizando los restos de Ernestina Lucero para determinar la fecha exacta de su muerte. Y si sufrió lesiones previas al asesinato.

Las autoridades aseguran que el caso sigue abierto y que podrían presentarse cargos adicionales conforme avance la investigación.

La comunidad de Albuquerque permanece conmocionada por el caso. Mientras los vecinos de la víctima han colocado flores y velas frente a su vivienda como muestra de respeto.

