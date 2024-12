Hombre muere en accidente aéreo en el aeropuerto de Alabama

La tragedia se hizo presente cuando una aeronave se impactó contra el suelo provocando la muerte de una persona, según los reportes.

Un hombre de 67 años perdió la vida tras un trágico accidente aéreo en el Aeropuerto Municipal de Foley, Alabama.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde, según informó el jefe de bomberos local, Joseph Darby.

La víctima pilotaba un autogiro Magni M-16 en lo que parecía ser un vuelo de rutina.

Oh wow…we had one from a plane taking off and crashed right after take off..and the timing is almost the same..at approximately 1:33 p.m., Foley fire and supporting units were dispatched to an aircraft crash.https://t.co/L3V2kZSszy pic.twitter.com/v7TCAbUK23

