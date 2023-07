Autoridades reportaron la muerte de un hombre en el reconocido Contemporary Resort de Walt Disney World, que se encuentra ubicado a un lado del famoso parque temático Magic Kingdom, según informó el portal de noticias New York Post. El incidente causó sorpresa entre los demás huéspedes, quienes reportaron el incidente a través de redes sociales.

¡MUERE HOMBRE EN EL RESORT DE DISNEY WORLD! Un hombre terminó perdiendo la vida, tras caer desde el balcón de su habitación de hotel y las autoridades determinaron que la muerte ocurrió de inmediato, por lo que al llegar al hotel no lograron salvarle la vida. Por el momento, las autoridades siguen investigando.

«El 26 de julio de 2023, a las 5:33 a. m., los agentes respondieron al Contemporary Resort después de que recibiera una llamada sobre un hombre que se encontraba inconsciente en los terrenos del hotel», declaró la Oficina del Sheriff del Condado de Orange en un reciente comunicado de prensa hacia Fox News y citó New York Post.

De acuerdo con el reporte del médico forense del condado de Orange, se conoce que Jeffery Vanden Boom, murió a causa de un traumatismo contundente debido a la caída que sufrió desde el balcón de su habitación de hotel debido a una «caída accidental». Por el momento, la policía no dio a conocer si iba acompañado de más personas.

Hombre muere Disney World: «Murió en la escena»

«Fue declarado muerto en la escena», señaló la policía en el comunicado de prensa que brindaron. Poco después, por medio de las redes sociales, varios internautas señalaron que el puente aéreo del quinto piso que conectaba la Torre Bay Lake con el edificio principal en el Contemporary Resort estaba cerrado mientras la policía investigaba el área, indicó el New York Post.

«Estoy bastante seguro de que alguien acaba de morir en nuestro hotel… recibimos una llamada a las 7:30 a.m., alguien tenía una emergencia médica y no debíamos salir a los balcones y luego tenían personas que nos redirigirían», señalaron algunos internautas en redes sociales y citó New York Post. Archivado como: Hombre muere Disney World