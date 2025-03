Hombre muere apuñalado en complejo de apartamentos en Atlanta.

Un hombre fue apuñalado mortalmente el domingo en un complejo de apartamentos del suroeste de Atlanta, según informaron las autoridades.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:45 p.m. en 765 McDaniel Street, dirección correspondiente a Heritage Station Apartment Homes y Senior Village.

Según la Policía de Atlanta, la víctima sufrió una posible laceración en el complejo, donde los investigadores de homicidios permanecieron durante la tarde del domingo.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del fallecido.

🚨BREAKING | Woman Fatally Stabbed

A woman was fatally stabbed at 756 McDaniel St SW. Medics confirmed the victim was not breathing. Police are establishing a crime scene. Stay safe and #ProtectTheWorld with Citizen pic.twitter.com/Zv8I8oCiIm

— Citizen (@CitizenApp) March 30, 2025