Hombre muere a tiros tras incidente en restaurante de Marietta.

En horas de la madrugada, un hombre perdió la vida tras ser baleado en Marietta, Georgia, en un incidente que comenzó en un restaurante de mariscos cercano.

La policía del condado de Cobb investiga los hechos, que ocurrieron alrededor de la 1:20 a.m. cerca de la intersección de Franklin Gateway y Twin Brooks Drive.

Según informes de la policía, los agentes que patrullaban la zona escucharon un disparo mientras se encontraban cerca del lugar del suceso.

Al inspeccionar el área, encontraron a un hombre tendido en la carretera con una herida de bala. Los oficiales intentaron brindarle asistencia médica en el lugar, pero a pesar de los esfuerzos, el hombre fue declarado muerto poco después de su hallazgo.

Incident at Marietta seafood restaurant ends with man shot to death in road, police say Officers found the victim on the ground near the Marietta intersection after hearing gunfire while on duty. https://t.co/D1o0epDEIN

— Oremus4Pacem (@1032shotsfired) November 22, 2024