Hombre amenaza de muerte a agentes de ICE si llegaban a su barrio y ahora pagará las consecuencias

Un hombre residente en el norte de Texas enfrenta serias acusaciones federales luego de que presuntamente amenazara con matar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) informó a través de un comunicado que Robert Wilson King, de 35 años, fue arrestado y acusado formalmente el 3 de abril de 2025.

Según el DOJ, King está acusado de transmitir amenazas interestatales a través de redes sociales, en un caso liderado por el fiscal federal interino del Distrito Norte de Texas, Chad E. Meacham.

La denuncia penal señala que el 29 de marzo de 2025, King publicó mensajes abiertamente violentos en varias plataformas digitales.

Robert King, a U.S. citizen was recently taken into custody in McKinney, Texas for making terroristic threats against ICE agents and DHS Secretary Kristi Noem.

King’s alarming social media posts included intentions to «open fire” if agents are seen in his neighborhood. pic.twitter.com/LyVf3M6ECe

— HSI Dallas (@HSI_Dallas) April 2, 2025