El nombre de la persona herida no ha sido dada a conocer por el Departamento de Policía de Houston (HPD por sus siglas en ingles), la última información que se dio fue que la familia del hombre se encontraba acompañándolo en el hospital, esperan buenas noticias.

La MLB (Grandes Ligas de Beisbol) ya tiene a su campeón, se trata de los Astros de Houston quienes se llevan el Juego 6 con victoria 1-4; triunfo que festejan en el Minute Maid Park con su gente. Un hombre en Texas se encontraba festejando la victoria, pero no imaginaba lo que le esperaba.

¡FUE UNA BALA PÉRDIDA!

Todo indica que fue una bala perdida, según dijo la policía de Houston. La familia que estaba con él celebrando la victoria de Astros, dijeron que no escucharon disparos. Por lo que aún están investigando el ataque que recibió el hombre, que su nombre no se ha dado a conocer.

Al darse a por finalizada la serie mundial, los texanos no duraron en salir a las calles a festejar. En algunas partes del mundo tiran balas al aire como modo de celebración, pero al parecer no fue el caso en Houston, por los familiares del heridos aseguraron que no hubo detonaciones.