Agentes de la policía de Miami arrestaron a Wershe, de 53 años, el martes después de acusarlo de atacar a una mujer, que fue su novia durante cuatro meses, durante una pelea en su condominio en Quantum on the Bay. ARCHIVADO COMO: Hombre golpea a su novia

Richard Wershe, Jr., mejor conocido como “White Boy Rick”, fue arrestado el pasado martes en la ciudad de Miami. Enfrenta cargos de agresión y robo, reportó The Detroit News. Los abogados de Wershe plantean que la mujer inventó lo cargos contra este.

Una mujer que no ha sido identificada acudió al Departamento de Policía de Miami para denunciar que el convicto la había agredido en su condominio en Bayshore Drive. Según la querellante, mantuvo una relación con Wershe por cuatro meses.

Hombre golpea a su novia: Ella se quiso defender

De acuerdo con la información de The New York Post, la mujer trató de levantarse de la cama, pero Wershe supuestamente la agarró de la mano y le arrebató un brazalete de diamantes y un collar que le había regalado. Un testigo, que no fue identificado ni especificó por qué estaba presente en el lugar, corroboró el relato de la víctima.

La novia le dijo a la policía que logró alejarse arrojándole un zapato, pero falló, lo que llevó a Wershe a correr hacia ella y golpearla en el pecho. Posteriormente, Wershe fue arrestado y acusado de robo por robo repentino y un cargo de agresión por un delito menor.